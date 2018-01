Inter, Rafinha ha detto sì: ora è pressing sul Barcellona

L'Inter ha il sì di Rafinha: il centrocampista brasiliano ha accettato l’offerta quadriennale che gli è stata fatta dal club nerazzurro. Ora il passo successivo nella trattativa è l'ok del Barcellona che però non è ancora arrivato. I blaugrana vogliono discutere nuovamente il prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni (più 3 di bonus).



Gli agenti del giocatore, suo padre Mazinho e Alex Boesch (suo socio), faranno pressione sul Barça e manifesteranno al club la volontà del giocatore di accettare la proposta dell’Inter cercando di accelerare i tempi per capire anche quale è esattamente l’intenzione del Barca in merito al transfer fee in caso di riscatto.



Sembrano allontanati, dunque, i dubbi sulle condizioni fisiche del 24enne, operato al menisco destro in primavera e non ancora sceso in campo in questa stagione: dal 18 dicembre si allena regolarmente e non ha giocato solo per scelta tecnica di Valverde. Così la trattativa, portata avanti anche dall'intermediario Nicola Innocentin, dovrebbe andare a buon fine.