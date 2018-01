Inter-Rafinha, ecco la possibile mossa a sorpresa

Un esterno dal Barcellona potrebbe arrivare, ma non è quello che tutti si aspettavano: l'Inter passa dalla trattativa per Gerard Deulofeu (al momento in stand by) all'idea Rafinha Alcantara. Difficile dire se sarà lui il possibile primo rinforzo del mercato invernale nerazzurro: la trattativa è tutt'altro che chiusa, perché i blaugrana chiedevano almeno inizialmente un prestito con obbligo di riscatto, mentre Ausilio e Sabatini non possono spingersi oltre un diritto di riscatto.



Il dubbio più grande relativo a Rafinha riguarda le sue condizioni fisiche: operato al menisco destro in primavera, il brasiliano non è mai sceso in campo in questa stagione e ha chiesto di essere ceduto. L'anno scorso aveva trovato molto spazio con Luis Enrique prima di farsi male, risultando l'uomo chiave nello scacchiere tattico del Barcellona quando fu spostato nel ruolo di esterno di centrocampo: ora spera di rilanciarsi in Serie A, lì dove ha giocato anche suo padre Mazinho, ex centrocampista della Fiorentina. Per Spalletti sarebbe un jolly: può giocare mediano o anche laterale destro, sebbene abbia caratteristiche completamente diverse da Deulofeu o dallo stesso Candreva.