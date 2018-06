Inter-Rafinha, Ausilio chiede uno sconto del 50% al Barcellona

Molto dipenderà da come andrà a finire la volata Champions, ma al momento, volendo restare ancorati alla realtà, l'Inter ne resta fuori perché a tre giornate dalla fine ha 4 punti di distacco dalla Roma e dalla Lazio. Il piazzamento finale condizionerà inevitabilmente il mercato: i nerazzurri, bloccati in parte anche dal fai play finanziario, non potranno permettersi follie e così anche i 38 milioni pattuiti a gennaio col Barcellona per il riscatto di Rafinha diventano troppi.



Secondo Mundo Deportivo, Piero Ausilio ha in programma un incontro con i dirigenti del Barça, Oscar Grau e Pep Segura. Sul tavolo ci sarà l'offerta per trasformare il prestito del centrocampista in cessione a titolo definitivo e stando a quanto pubblicato dal quotidiano catalano, si aggirerà tra i 18 e i 20 milioni di euro. Di fatto l'Inter chiede uno sconto del 50% al Barcellona o, eventualmente, un rinnovo del prestito. Di sicuro c'è il rischio che la trattativa vada per le lunghe, vista l'enorme distanza tra le parti.