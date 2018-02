Inter-Racing, non c'è ancora l'accordo per Lautaro Martinez

Prosegue la trattativa tra Inter e Racing Avellaneda per Lautaro Martinez. Il ds dei nerazzurri Piero Ausilio si trova ancora in Argentina e ha assistito dal vivo alla superba prestazione dell'attaccante (tre gol) contro l'Huracan.



Tuttavia non c'è per il momento l'attesa fumata bianca: il club di corso Vittorio Emanuele offre 16 milioni più 4 di bonus mentre i biancocelesti ne chiedono 20 effettivi. Non solo perché il 10% va alla famiglia del giocatore: c'è un ulteriore 20% da corrispondere al Liniers de Bahia Blanca, la società che ha formato la punta.



La sensazione comunque è che l'affare possa presto sbloccarsi: l'Inter ha già raggiunto l'accordo con il giocatore (contratto di 5 anni a circa 2 milioni) sbaragliando la concorrenza (Real Madrid) grazie al rapporto 'privilegiato' con Diego Milito, direttore tecnico del Racing.