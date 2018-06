Inter: Quagliarella, Pandev, Lasagna e Falcinelli per l'attacco

Oltre alla normale e consueta opera di innalzamento della qualità che ogni squadra tenta nella sessione estiva del calciomercato, quest'anno per l'Inter nascono anche esigenze numeriche. L'anno scorso, senza coppe europee, Luciano Spalletti è riuscito a gestire una rosa piuttosto corta ma la Champions League necessita un gruppo più numeroso, ecco perché in attacco non bastano i soli Icardi, Lautaro Martinez ed Eder (tra l'altro richiesto dalla Sampdoria).



La Gazzetta dello Sport spiega come la dirigenza nerazzurra debba scegliere tra un profilo maggiormente esperto o una giovane speranza. Nel primo caso, i nomi caldi sono quelli di Quagliarella (Samdporia), Pandev (Genoa, sarebbe un ritorno visto che nel 2010 vinse in nerazzurro il Triplete), Falcinelli (Sassuolo) e Lasagna (Udinese).



Nel secondo caso, ecco un altro nome argentino: Nico Gonzalez, classe 1998 dell'Argentinos Juniors. Intanto, con Pinamonti destinato a partire (magari con diritto di recompra), l'Inter ha tolto dal mercato Facundo Colidio (decisivo nella finale scudetto di ieri) che inizialmente si aggregherà con la prima squadra, sarà poi Spalletti a decidere di volta in volta se convocarlo o lasciarlo con la Primavera.