Inter, proposta di rinnovo a Icardi: Wanda Nara chiede di più

L'Inter ha fatto il primo, forse decisivo, passo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport il club di Corso Vittorio Emanuele ha contattato l'entourage di Mauro Icardi per arrivare al rinnovo con adeguamento dell'ingaggio del centravanti argentino (in qualche modo Ausilio aveva anticipato la mossa due giorni fa smentendo le indiscrezioni su un addio).



I nerazzurri sono intenzionati a proporre al loro capitano un prolungamento del contratto fino al 2023 con uno stipendio da 6,3 milioni a stagione più bonus (facili da raggiungere) per arrivare complessivamente a 7,5-8 milioni. Wanda Nara, moglie e agente della punta, punterebbe ad arrivare a 9: ci sono i margini per trovare l'accordo tra le parti. Possibile che tra lunedì e martedì, quando Icardi e Wanda saranno tornati dalle vacanze in Sudafrica, ci sia un contatto diretto per raggiungere l'intesa. Non è escluso che venga eliminata la clausola attuale (110 milioni dall'1 al 15 luglio per i club esteri) o al contrario che venga alzata fino a 150 mln.



Sembra tramontare del tutto l'idea di uno 'scambio' con la Juventus (Higuain e 50 milioni per l'ex Sampdoria): l'Inter ha smentito ogni dialogo con i bianconeri e avrebbe anzi mostrato un certo fastidio nei confronti dei Campioni d'Italia per questa possibile 'strategia di disturbo'.