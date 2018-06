Inter, prestito di un anno e riscatto obbligatorio per Rafinha

Mentre in Spagna, sponda blaugrana, i giornali parlano di una terza squadra che si inserisce tra Inter e Barcellona per Rafinha, la situazione vista dall'Italia sembra diversa. Come riporta il nostro Paolo Bargiggia, i nerazzurri hanno fatto un passo in avanti per quello che sarebbe a questo punto un riacquisto del centrocampista brasiliano: Piero Ausilio ha riaperto un canale con il club spagnolo per trovare un punto di accordo.



L'ipotesi di lavoro per vincere le resistenze del Barça è un prestito di un anno con riscatto obbligatorio ad una cifra più bassa, e ancora da trattare, rispetto ai 38 miloni di euro chiesti al termine della stagione appena finita. Il giocatore spinge per restare a Milano, c'è un po' di ottimismo in più.



Tutto congelato, invece, sul fronte Mauro Icardi: l'Inter non considera il rinnovo di contratto del capitano una priorità, almeno al momento. Il club non ha ricevuto offerte concrete mentre la Juventus ha bloccato l'ipotesi di uno scambio con Higuain. Se dal primo al 15 luglio nessuna squadra straniera si farà viva pagando la clausola da 110 milioni di euro, si tornerà a parlare del prolungamento.