Inter, pressing su Verdi. Spalletti verso il rinnovo

Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League l'Inter pianifica il futuro in vista della prossima stagione. Un futuro dove non mancheranno Luciano Spalletti e Mauro Icardi ("Se rinnoveremo con Spalletti? Non è neppure una domanda da fare. E per Icardi? Lo stesso" ha detto Steven Zhang). Il tecnico nei prossimi giorni dovrebbe incontrarsi con la dirigenza nerazzurra per prolungare fino al 2021 (ci sarà un adeguamento d'ingaggio) e dopo toccherà al centravanti argentino che ha confermato la volontà di restare ad Appiano Gentile ai microfoni di Premium.



Per quanto riguarda invece gli acquisti (già presi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez) il club di Corso Vittorio Emanuele segue con grande interesse Simone Verdi (incontro tra le parti due settimane fa), in vantaggio rispetto a Matteo Politano, mentre il sogno è Federico Chiesa. Il Biscione è a caccia di esterni perchè uno tra Candreva e Perisic potrebbe partire e il prossimo anno gli impegni saranno numerosi tra campionato e Coppa (concreto il rischio di un girone di ferro). Sulla mediana confermato poi l'interesse per Kovacic, Strootman e Barella, in attacco il mome nuovo è quello di un figlio d'arte, il 19enne Justin Kuivert, nel mirino pure della Roma.



Infine sono attese novità sui fronti Cancelo e Rafinha. il portoghese ha spiegato che la sua permanenza dipende dai nerazzurri e dal Valencia e il brasiliano ha più volte sottolineato che rimarrebbe volentieri, ma dalla Spagna il catalano Sport scrive che l'Inter non ha internzione di pagare i 35 milioni più bonus del riscatto. Ausilio ha provato senza successo a rinnovare il prestito e il giocatore è molto apprezzato in Inghilterra...