Inter-Politano, trattativa avanzata col Sassuolo

Radja Nainggolan è stato appena ufficializzato, Asamoah e De Vrij sono stati presi tempo fa, Lautaro Martinez ancora prima. Ma l'Inter non si ferma. E Piero Ausilio punta al quinto colpo di un'estate frizzante: Matteo Politano. La trattativa col Sassuolo è in fase avanzata: l'obiettivo del d.s. nerazzurro è arrivare al prestito oneroso con diritto di riscatto, anziché obbligo.



Convincere il Sassuolo a privarsi del proprio miglior giocatore senza la garanzia di avere denaro in cassa non sarà semplice: al momento le cifre in ballo sono di 5 milioni per il prestito oneroso e 20 per il riscatto. Chiaramente l'Inter è una destinazione gradita a Politano, che colmerebbe un vuoto nella rosa di Spalletti: un mancino abituato a giocare a destra e rientrare. L'ala neroverde a gennaio era a un passo dal Napoli, che al momento sembra essersi defilato dopo aver giù preso Verdi.



L'arrivo eventuale di Politano non escluderebbe in ogni caso quello di Malcom, altro attaccante esterno con una valutazione decisamente più alta: il brasiliano del Bordeaux costa intorno ai 40 milioni.