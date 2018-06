Inter-Politano, è ufficiale: "San Siro mi mette i brividi"

Adesso è arrivata anche l'ufficialità: pochi minuti dopo il fischio finale di Francia-Argentina, l'Inter sposta l'attenzione su di sé annunciando l'arrivo di Matteo Politano. Arriva in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto: le cifre dell'affare, non comunicate, sono quelle già svelate nei giorni scorsi, con 5 milioni per il trasferimento a titolo temporaneo e 15 per esercitare l'opzione di acquisto a titolo definitivo. Altri 5 milioni, per arrivare ai 25 della valutazione complessiva del giocatore, arrivano dalla cessione di Odgaard al Sassuolo.

"Mancino e brevilineo - si legge sul sito dell'Inter -, rapidissimo, dotato di ottima tecnica individuale, duttile (è in grado di giocare su entrambe le corsie laterali e di svariare su tutto il fronte offensivo) e abile anche sui calci piazzati, Matteo Politano rappresenta ora un'affilata freccia in più a disposizione dell'arco di Luciano Spalletti e della squadra nerazzurra". Il Sassuolo, poco dopo, ha salutato il suo ormai ex giocatore scrivendo sui social:"Essere qui - spiega Politano a Inter Tv - è bellissimo, per me è una giornata importantissima: sono emozionato e non vedo l'ora di iniziare. Ringrazio tutti: proprietario, la società e il mister che mi hanno voluto, ma anche il Sassuolo che mi ha fatto crescere e mi ha dato l'opportunità di venire all'Inter.e in passato mi ha anche portato fortuna: a Milano ho già segnato sia contro il Milan, sia contro l'Inter. Ora spero di segnare per l'Inter. Icardi? 'Mi ha sempre impressionato. Gli basta un pallone dentro l'area per fare gol, ma qui ci sono tantissimi altri giocatori di qualità. Un messaggio ai tifosi? Darò sempre il massimo per onorare questa maglia".