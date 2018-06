Inter-Politano, è ufficiale

Adesso è arrivata anche l'ufficialità: pochi minuti dopo il fischio finale di Francia-Argentina, l'Inter sposta l'attenzione su di sé annunciando l'arrivo di Matteo Politano. Arriva in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto: le cifre dell'affare, non comunicate, sono quelle già svelate nei giorni scorsi, con 5 milioni per il trasferimento a titolo temporaneo e 15 per esercitare l'opzione di acquisto a titolo definitivo. Altri 5 milioni, per arrivare ai 25 della valutazione complessiva del giocatore, arrivano dalla cessione di Odgaard al Sassuolo.

"Mancino e brevilineo - si legge sul sito dell'Inter -, rapidissimo, dotato di ottima tecnica individuale, duttile (è in grado di giocare su entrambe le corsie laterali e di svariare su tutto il fronte offensivo) e abile anche sui calci piazzati, Matteo Politano rappresenta ora un'affilata freccia in più a disposizione dell'arco di Luciano Spalletti e della squadra nerazzurra". Il Sassuolo, poco dopo, ha salutato il suo ormai ex giocatore scrivendo sui social: "Ti sei meritato questa nuova avventura"