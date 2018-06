Inter, Politano è già a Milano: prima parte di visite mediche ok

Matteo Politano è già a Milano. L'ormai prossimo giocatore dell'Inter è sbarcato nel capoluogo lombardo (all'aeroporto di Linate) con un giorno di anticipo rispetto al previsto e nel tardo pomeriggio di oggi (e non domani come sembrava inizialmente) ha svolto la prima parte di visite mediche al Coni.



Manca solo l'ufficialità che arriverà dopo i test sanitari di rito: i nerazzurri hanno trovato l'intesa con il Sassuolo sulla base del prestito oneroso da 5 milioni e il diritto di riscatto a 15. Per la punta pronto un contatto quinquennale da 2 milioni (1,7 milioni di parte fissa e 300 mila euro di bonus). Nell'affare anche il giovane attaccante Odgaard, valutato 5 milioni dal club di Corso Vittorio Emanuele che avrà il diritto di recompra.



Luciano Spalletti può davvero sorridere: l'attaccante 24enne è il quinto acquisto di questa piacevole sessione di mercato per i tifosi del Biscione: Politano va infatti ad aggiungersi a De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez e Nainggolan.