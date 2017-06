Inter, Pioli via al 60%: Conte non arriva. E Allegri...

Si scalda la temperatura intorno al futuro di Antonio Conte che, forzatamente, si trascina dietro anche quello di Pioli all'Inter, diventato negli ultimi giorni decisamente incerto a prescindere da quel che farà l'allenatore del Chelsea. Ma avendo congelato ogni discorso di rinnovo eventuale con Abramovich fino alla conquista della Premier e non avendo ancora respinto la proposta di Zhang, le voci intorno al suo futuro sono sempre destinate a fare rumore. Come un passaggio della conferenza stampa di ieri alla vigilia del match di Premier con il Bornemouth, nel quale Conte ha persino smentito di conoscere l'agente Andrea Pastorello, che in una recente intervista aveva in qualche modo lasciato una porta aperta ad un divorzio a fine stagione. "Non lo conosco, non so perché parli di me, io sono felice al Chelsea e penso di restare qui", ha detto l'ex c.t. Ricordiamo che Andrea Pastorello è il fratello di Federico, l'agente che ha portato Conte al Chelsea.



Realisticamente Conte rinnoverà al Chelsea, vuole farlo e se non lo farà, l'unica motivazione che lo potrà liberare da Abramovich sarà la questione familiare. anche se la ricerca di una casa più grande a Londra sta andando avanti. In ogni caso, al 60% sarà comunque un'Inter senza Pioli, tanto è vero che alla Fiorentina, dopo l'incontro Corvino-Di Francesco di quasi due settimane fa, hanno congelato tutto per aspettare Pioli. Ma allora chi al suo posto se Conte non arriva? Spalletti si sta candidando, Simeone dovrebbe restare a Madrid, la caccia grossa continua: ma solo Allegri potrebbe non far rimpiangere il mancato colpo Conte.

Paolo Bargiggia