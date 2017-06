Inter, Pioli saluta la squadra ad Appiano

Il Vecchi-bis è partito: mercoledì alle 13 primo allenamento alla Pinetina per il tecnico della Primavera dell'Inter, "prestato" per le ultime tre giornate di campionato alla prima squadra dopo l'esonero di Pioli martedì sera. "Credo si debba finire la stagione in modo degno - ha detto Vecchi a Inter Channel -. In questo momento i risultati vanno contro la qualità reale dei nostri giocatori. Non abbiamo molto tempo ma mi auguro di trovare un gruppo che abbia voglia di soffrire. Ho chiesto ai ragazzi di dare tutto in queste ultime tre gare e nel primo allenamento ho avuto le giuste risposte".



Nel pomeriggio si è visto anche Pioli, passato ad Appiano Gentile per raccogliere gli effetti personali, salutare la squadra ed avere un ultimo confronto con la parte italiana della dirigenza (che in mattinata aveva spiegato la scelta alla squadra) a cui ha ribadito la sorpresa e l'amarezza per come sia finita la storia.



Pioli non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche ma il suo stato d'animo traspare da quelle dell'agente: "Non c'è molto da commentare - le parole a Tuttomercatoweb - . Il mister è deluso, non avrebbe mai pensato a un epilogo del genere. Per lui è stata una vera sorpresa". Bruno Satin approfondisce: "Era estremamente motivato a portare avanti il lavoro con l'Inter: a parte gli ultimi risultati, stava facendo molto bene, è evidente. E' un peccato, non se lo aspettava".



Il procuratore non si sbilancia sul futuro, Pioli sembra destinato alla Fiorentina "Il mister ha voglia di ripartire ma ora è presto per parlarne. E' dispiaciuto per questo epilogo ma ci vedremo presto per fare il punto della situazione, probabilmente già settimana prossima".