Inter, Piccini è il dopo Cancelo: trattativa con lo Sporting

L'Inter avrebbe già trovato il sostituto di Cancelo che, dopo il mancato riscatto per 35 milioni di euro a causa del Fair Play Finanziario, ha fatto ritorno al Valencia ed è finito nel mirino della Juventus.



Come riporta il portoghese Record i nerazzurri stanno trattando con lo Sporting il terzino italiano classe 1992 Cristiano Piccini. Il laterale ha il contratto in scadenza nel 2002 e i lusitani chiedono 15 milioni di euro per liberare il 25enne.



Tuttavia i Leoni hanno appena acquistato dalla Fiorentina Bruno Gaspar, che occupa la stessa posizione di Piccini: non è dunque esclusa una partenza di quest'ultimo in direzione Milano.