Inter, piace Kimpembe per la difesa

Steven Zhang ha iniziato a scaldare il motore a San Siro, con la musica dei Coldplay a cui l’Inter aveva fatto preparare quattro maglie numero 10 per far sentire ancora più a casa la rock band londinese.



Adesso, però, quello che diventerà presto il nuovo presidente nerazzurro deve trovare il vero numero 10 da regalare a Spalletti e i rinforzi per il suo nuovo allenatore, che vuole prima di tutto un centrocampista da piazzare davanti alla difesa, in grado di fare gioco e impostare. Una posizione per cui salgono le quotazioni del gigante N’Zonzi del Siviglia, che l’Inter potrebbe soffiare alla Juventus pagando i 40 milioni della clausola rescissoria, cercando magari poi uno sconto mandando a Siviglia anche Jovetic in un secondo momento.



Il 29enne franco-congolese potrebbe essere il secondo rinforzo per la mediana dopo Borja Valero, anche perché la missione francese di Sabatini, per ora, non ha portato buone notizie: il Psg non intende cedere Rabiot, mentre per il sogno Di Maria l’operazione non è impossibile e con l’inserimento di Joao Mario, pallino del ds dei parigini Enrique, potrebbe diventare un po’meno complicata.



Dalla Francia dovrebbero invece arrivare il terzino sinistro Dalbert, con l’Inter che ha alzato a 12 l’offerta per convincere il Nizza a cedere il brasiliano, e un centrale difensivo con Kimpembe del Psg che piace molto a Sabatini. Spalletti, invece, lunedì prossimo a Riscone parlerà con Perisic, per capirne le intenzioni, con l’esterno croato che però gli ribadirà l’intenzione di essere ceduto al Manchester United.



L’Inter allora potrebbe andare su Douglas Costa, un altro obiettivo lasciato dalla Juve, o in alternativa su Keita Balde della Lazio, giusto per accendere subito la sfida con la Juve e cercare di infiammare San Siro come sono riusciti a fare i Cold Play.

Marco Barzaghi