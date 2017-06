Inter, Perisic ha scelto lo United: dalle cessioni 100 milioni

Da ormai qualche giorno l'Inter ha annunciato che il prossimo allenatore sarà Luciano Spalletti, ma non ha ancora fatto la voce grossa sul mercato in entrata: sono tante le trattative che vedono protagonisti i nerazzurri, ma prima c'è necessità di vendere.

Vendere, non svendere però. Dopo anni di ristrettezze, l'Inter potrà finalmente tornare a fare un ricco mercato grazie alla potenza di Suning, ma prima ha l’obbligo di incassare 30-33 milioni di euro entro la fine di giugno per rispettare gli accordi con la Uefa in chiave Financial Fair Play.

Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Ivan Perisic. Come riporta 'Il Corriere dello Sport', nonostante gli apprezzamenti di Spalletti che ha chiesto al club di non venderlo, il croato avrebbe scelto il Manchester United (dove raddoppierebbe l'ingaggio di 3 milioni che percepisce in nerazzurro), ma manca ancora l'accordo economico tra le due società.

L'Inter chiede non meno di 50 milioni di euro, i 'Red Devils' ne offrono una quarantina, consci che Perisic vuole giocare con Mourinho il prossimo anno. I nerazzurri hanno necessità di vendere, ma non vogliono scendere sotto la cifra richiesta e l'idea in casa Inter è di raccimolare i 30 milioni necessari attraverso cessioni 'minori' come Brozovic, Murillo, Biabiany, Ranocchia e soprattutto Jovetic, che il Siviglia potrà riscattare entro giovedì versando 13 milioni e per il quale non verranno fatti sconti.

Un altro giocatore con le valigie è Banega. Il trequartista argentino è arrivato un anno fa a parametro zero e la sua cessione sarebbe l'ideale per ottenere una plusvalenza: su di lui c'è l'interesse del Tigres, ma l'ex Siviglia sembra intenzionato a restare, forte di un contratto da 3 milioni netti a stagione con i nerazzurri.

Per quanto riguarda Ranocchia, è destinato a partire ed ha mercato in Premier League, dove si è messo in evidenza con la maglia dell'Hull City. Per Brozovic è quasi impensabile sperare che qualcuno offra i 50 milioni della clausola per l'estero, ma anche nel suo caso l'Inter potrebbe portare a termine una plusvalenza non da poco.

Perisic, Brozovic, Banega, Ranocchia, Biabiany, Jovetic: con queste cessioni (e il relativo risparmio sugli ingaggi), l'Inter icasserebbe più di 100 milioni. Soldi utili per piazzare un grande colpo: il ds del Psg è atteso a Milano per incontrare gli uomini di mercato nerazzurri e parlare di Lucas e, forse, di Di Maria, vero sogno di Suning per la sostituzione di Perisic. Più fredde le piste che portano a Bernardeschi e Berardi, occhio a Brandt del Bayer Leverkusen.