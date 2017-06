Inter, Perisic al Manchester United entro metà luglio

Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti sabato 1 luglio e proprio in quei giorni Ivan Perisic potrebbe approdare al Manchester United. La posizione dell'Inter è nota: vuole 55 milioni di euro dalla cessione del croato, gli inglesi ne hanno offerti 40 e, come spesso, accade la soluzione si troverà più o meno a metà strada.



Il Daily Mail, infatti, riporta la ferma volontà di José Mourinho, già espressa al club: avere Perisic in squadra per il ritiro americano dei Red Devils (prima partita il 15 luglio) e anche l'Inter deve cedere un pezzo pregiato entro il 30 giugno per questioni di Fair Play Finanziario. Le parti sono in contatto, il croato è convinto di giocare in Premier League la prossima stagione e il prezzo giusto da pagare ai nerazzurri dovrebbe essere di 50 milioni di euro.