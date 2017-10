Inter, per il centrocampo spunta il nome di André Gomes

Futuro in Italia per André Gomes? Il centrocampista portoghese, accostato la scorsa estate alla Juventus, sta trovando poco spazio nel Barcellona e secondo quanto riferisce Diario Gol avrebbe dato mandato al suo procuratore Jorge Mendes di trovare una squadra in vista del mercato di gennaio. Continuando a scendere in campo con scarsa frequenza sarebbe infatti a rischio il posto da titolare in Nazionale.



Il 24enne sarebbe così finito nel mirino dell'Inter. I nerazzurri potrebbero proporre ai blaugrana un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni anche se la società di Bartomeu aveva pagato l'ex Valencia 35 milioni e non avrebbe intenzione di fare sconti. Difficile però che qualche club sborsi tale cifra: a favore del club di corso Vittorio Emanuele giocherebbe inoltre la volontà di Gomes di trasferirsi a Milano anche per la presenza del connazionale Joao Mario.