Inter, per Di Maria "decisivi" Ceballos e James Rodriguez

L'Inter è al lavoro a fari spenti per consegnare a Luciano Spalletti i rinforzi per puntare alla Champions League. In tanti si attendono nomi di un certo spessore e il primo della lista è Angel Di Maria: Walter Sabatini ne ha parlato con il Paris Saint Germain la settimana scorsa e, anche se l'affare sembra complicato, se tutti i tasselli andranno al loro posto, i nerazzurri avranno il Fideo.



Una mano in tal senso arriva... dalla Spagna. Il Real Madrid, come scrive As, è molto vicino a Dani Ceballos: l'under 21 spagnolo sostituirebbe in rosa James Rodriguez, destinato proprio al Psg per 80 milioni. A quel punto Di Maria diventerebbe cedibile, per una cifra neanche pazzesca (intorno ai 50 milioni di euro, considerando età - 30 anni a gennaio - e ingaggio) anche se il vero scoglio rimarrebbe lo stipendio: l'argentino guadagna circa 11 milioni di euro netti l'anno, l'Inter gli chiederebbe di scendere fino a 7 ma allungando il contratto, ora in scadenza nel 2019, fino al 2021.



Altro pezzo del puzzle è Ivan Perisic. Non sacrificato in nome del Fair Play Finanziario, la sua cessione diventerebbe quasi necessaria in caso di arrivo di Di Maria: Spalletti proverà a convincerlo a rimanere ma il croato sembra ormai deciso ad andare al Manchester United.