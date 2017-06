Inter-Pepe è fatta: lascia il Real Madrid, arriva a parametro zero

Il primo nome nuovo per l'Inter che verrà è quello di Pepe. Il difensore del Real Madrid, 34 anni e in scadenza di contratto, lascerà la Spagna dopo dieci stagioni alla Casa Blanca: arriverà in estate in nerazzurro a parametro zero. L'agente Mendes, lo stesso di Mourinho e Cristiano Ronaldo, ha trovato l'accordo con Suning: il portoghese firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo da quattro milioni di euro (più bonus) a stagione (anche se Onda Cero parla di più di cinque milioni).



Nell'ultima stagione, complice anche qualche infortunio di troppo (tra cui la recente rottura di una costola che l'ha tenuto fuori dalle semifinali di Champions), Pepe ha giocato poco: appena 18 presenze complessive, di cui 13 in campionato. In attesa di capire quale sarà il nuovo allenatore, il club ha di fatto chiuso il primo affare: Pepe porterà esperienza e mentalità vincente in rosa, anche se il suo acquisto è già stato criticato sui social per l'età non più verde del giocatore.