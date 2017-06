Inter, Pellegri-Salcedo dal Genoa: operazione da 60 milioni

Millennial Inter. La squadra che ha vinto tre scudetti a livello giovanile, con Primavera, Berretti e Under 17, porta a casa due attaccanti classe 2001 con un'operazione da 60 milioni: sono in arrivo dal Genoa, infatti, Pietro Pellegri ed Eddy Anthony Salcedo Mora, il primo per 15 milioni più 15 di bonus legati alle presenze, il secondo per 5 milioni più 25 di bonus legati alle presenze. Il cartellino di entrambi, dunque, potrà arrivare a costare un massimo di 30 milioni.



L'affare è praticamente fatto, anche se è possibile l'inserimento di qualche contropartita per il Genoa. Pellegri ha già esordito in Serie A segnando un gol all'ultima giornata all'Olimpico contro la Roma: sia lui che Salcedo dovrebbero restare un'altra stagione in rossoblù.