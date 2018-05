Inter, pazza idea Florenzi: "Spalletti gli ha telefonato"

Sul campo deve ancora conquistarsi la qualificazione nello spareggio dell'ultima giornata contro la Lazio, ma l'Inter sta già preparando una squadra da Champions League. Dopo aver depositato il contratto di de Vrij e aver chiuso di fatto per Asamoah e Lautaro Martinez, i nerazzurri sono alla caccia di un terzino destro di grande livello.

Riscattare Cancelo dal Valencia, che vuole tutti i 35 milioni pattuiti in estate e non farà sconti, sembra improbabile e così Ausilio sta sondando il mercato in cerca dell'occasione giusta. Nei giorni scorsi si è parlato di Bruno Peres, ma sarebbe un altro il giocatore della Roma nel mirino del club di Suning e per portarlo a Milano sarebbe sceso in campo Luciano Spalletti in prima persona.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico nerazzurro avrebbe telefonato ad Alessandro Florenzi, il cui contratto coi giallorossi scade nel 2019 e che da mesi tratta con il club senza trovare un accordo sul rinnovo, per fargli sapere che a Milano sarebbe accolto a braccia aperte. Al momento sembra difficile pensare che una bandiera come Florenzi possa lasciare Roma, soprattutto per trasferirsi in un'altra squadra italiana, però l'accordo per il rinnovo con il club capitolino è ancora lontano (il giocatore chiede 4 milioni l'anno).