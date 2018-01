Inter-Pastore, sprint finale: Ausilio va al rialzo

Lo sprint finale del calciomercato potrebbe essere determinante nella corsa a un posto in Champions: avere o non avere Javier Pastore fa differenza. Ecco perché l'Inter, nei limiti del propri budget e soprattutto del fair play finanziario, sta provando il tutto per tutto. Ausilio, infatti, è andato al rialzo con il Psg, offrendo 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto, vincolandolo alla qualificazione in Champions e non alle presenze, per non rischiare di fare il passo più lungo della gamba.



In attesa della risposta del Psg, hanno parlato sia l'agente del giocatore, che il tecnico Unai Emery: "Pastore non è in vendita - ha detto il procuratore Marcelo Simonian - ma il Psg non si opporrebbe a una soluzione che farebbe la sua felicità". L'allenatore dei parigini ha fatto capire che è tutto aperto: "Ho parlato molto con lui: per me resta un giocatore molto importante e gliel'ho detto. Ogni volta che era pronto ha giocato, forse non quanto vorrebbe, ma è sempre presente quando il fisico lo permette. Ed è per questo che è un giocatore importante e gli ho detto che voglio che rimanga. Poi c'è l'interesse individuale in vista del Mondiale: ma ci vuole l'accordo delle tre parti per qualsiasi cosa".



L'Inter lavora anche per regalare un mediano a Spalletti, anche se il 31 gennaio si avvicina e sembra difficile portare a termine una trattativa: l'ultima idea è lo scambio di prestiti col Betis, portando Fabian Ruiz in nerazzurro e cedendo Nagatomo agli spagnoli. Tutto saltato, invece, per l'arrivo di Sturridge, che era legato alla cessione di Eder: ora sull'inglese c'è il Newcastle.