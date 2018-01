Inter, Pastore salta: arriva il no di Suning

Un centrocampista centrale e un trequartista: dovrebbe essere un ultimo giorno di mercato infuocato per i tifosi dell'Inter e soprattutto per Piero Ausilio e Walter Sabatini, che in meno di 24 ore dovranno portare a termine le due trattative che serviranno a rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti e andare con più convinzione all'assalto di un posto Champions.



Il sogno era Javier Pastore e sembra ormai tramontato: martedì sera l'Inter ha inviato la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione da Suning sull'operazione. Bastavano 7 milioni per il prestito oneroso, in tarda mattinata hanno ricevuto la risposta negativa dalla proprietà. Le cessioni di Nagatomo (ufficiale al Galatasaray) e Brozovic (direzione Siviglia) dovevano aiutare il club a liberarsi di ingaggi pesanti e fare posto a Pastore, ma non è bastata. L'alternativa Nico Gaitan, ex Benfica ora all'Atletico Madrid, è tramontata nel giro di poche ore perché il giocatore, che in questa stagione ha giocato pochissimo e non va in campo dal 29 novembre, complice anche un infortunio muscolare, è diretto verso la Cina. Riprende quota, invece, la possibilità dello scambio col Siviglia, con Brozovic in Andalusia e Correa all'Inter.



La scelta del mediano ricadeva su Donsah, ma il Torino, che era in vantaggio, ha vinto la sfida per il centrocampista del Bologna chiudendo la trattativa per il prestito con obbligo di riscatto. L'Inter si è vista respingere anche un'offerta last minute alla Sampdoria per Torreira, anche se sta tornando alla carica proponendo lo scambio di prestiti con Brozovic, e si è trovata la strada praticamente sbarrata dal Lille per Yves Bissouma, maliano di 21 anni. L'ultima idea, allora, è relativa a Duncan, cresciuto nelle giovanili nerazzurre: è in corso un incontro nella sede dell'Inter con Carnevali, a.d. del Sassuolo: sul tavolo il possibile prestito di Pinamonti, ma anche il ritorno del centrocampista ghanese.