Inter-Pastore, no di Suning. Il Sassuolo su Pinamonti

Un centrocampista centrale e un trequartista: doveva essere un ultimo giorno di mercato infuocato per i tifosi dell'Inter e soprattutto per Piero Ausilio e Walter Sabatini, che in meno di 24 ore avrebbero voluto portare a termine due trattative per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti e andare con più convinzione all'assalto di un posto Champions. Ma pian piano stanno sfumando molti affari.



Il sogno era Javier Pastore e sembra tramontato: martedì sera l'Inter ha inviato la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione da Suning sull'operazione. Bastavano 7 milioni per il prestito oneroso, in tarda mattinata hanno ricevuto la risposta negativa dalla proprietà. Le cessioni di Nagatomo (ufficiale al Galatasaray) e Brozovic (direzione Siviglia) dovevano aiutare il club a liberarsi di ingaggi pesanti e fare posto a Pastore, ma non è bastato, anche perché il croato alla fine dovrebbe restare. L'unica chance per trovare i soldi necessari, allora, avrebbe potuto fornirla l'eventuale cessione di Pinamonti al Sassuolo, ma Marcelo Simonian, agente di Pastore, ha già lasciato Milano, destinazione Buenos Aires, e il Psg ha comunicato a Pastore che rimarrà in Francia,



La scelta del mediano ricadeva su Donsah, ma il Bologna ha detto no anche perché c'era già il Torino sul ghanese. L'Inter si è vista respingere anche un'offerta last minute alla Sampdoria per Torreira e si è trovata la strada praticamente sbarrata dal Lille per Yves Bissouma, maliano di 21 anni. Resta in piedi la possibilità di arrivare a Mbia, ora all'Hebei Fortune, in Cina. Ironia della sorte, il suo eventuale arrivo allo Jiangsu Suning avrebbe dovuto teoricamente liberare Ramires, poi il brasiliano non ha lasciato Nanchino.