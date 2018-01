Inter-Pastore, il Psg apre al prestito: c'è ottimismo

Ieri sera le parole di Ausilio e Sabatini avevano un po' sconfortato i tifosi dell'Inter che sognano l'approdo di Javier Pastore a Milano, ma oggi è un altro giorno e come si sa nel calciomercato tutto può cambiare molto velocemente.

Questa sera il Flaco scenderà in campo da titolare nella semifinale di Coupe de la Ligue contro il Rennes (in diretta su Premium Sport HD), ma questa è tutt'altro che una cattiva notizia per i nerazzurri, perché la gara contro i rossoneri dovrebbe essere l'occasione giusta per salutare i tifosi parigini per il fantasista argentino, che vuole giocare con più continuità per non perde il Mondiale in Russia.

Come rivelato dal nostro esperto di mercato, Claudio Raimondi, durante #Askmercato, infatti, da Parigi arrivano segnali di un'apertura del club francese all'opzione del prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto, vincolato alla qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, fissato a 25 milioni. L'Inter vuole Pastore e Pastore vuole l'Inter, dalle stanze del mercato filtra un cauto ottimismo, anche se per il blitz finale servirà l'ok di Suning, che prima vorrebbe fare una cessione (Nagatomo o Pinamonti, visto che per Brozovic non sembrano esserci i tempi).