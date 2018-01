Inter-Pastore, ancora stallo. L'agente: "Nessuna novità"

Ieri sera le parole di Ausilio e Sabatini avevano un po' sconfortato i tifosi dell'Inter che sognano l'approdo di Javier Pastore e anche oggi, a 24 ore dalla chiusura del mercato, le sensazioni restano negative.



Il Flaco è sceso in campo da titolare nella semifinale di Coupe de la Ligue contro il Rennes venendo sostituito a inizio ripresa (forse per un problema muscolare). "Non c'è nessuna novità, il fatto che giochi contro il Rennes non cambia nulla" ha dichiarato l'agente dell'argentino Marcelo Simonian, a Milano per trattare con il club di Corso Vittorio Emanuele.

La trattativa rimane però molto complicata secondo quanto riferiscono fonti vicine al giocatore. L'opzione del prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto, vincolato alla qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, fissato a 25 milioni, non sembra fare breccia nel club parigino. La speranza è che, da qui a domani, la situazione possa mutare in maniera repentina.