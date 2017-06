Inter, partito il casting: Pioli sfida l'ipotesi straniera

Tre mesi dopo, il rebus allenatore per la panchina dell'Inter si ripropone tra dubbi e candidature come ai tempi del dopo-Mancini. Se la scelta di de Boer era arrivata su suggerimento di Erick Thohir, nonostante i dubbi di parte della dirigenza vicina ai fatti di Appiano, la situazione odierna soffre degli stessi problemi di allora: troppe correnti interne alla società nerazzurra, tra chi vuole un allenatore sul quale ricominciare un nuovo progetto e chi preferisce un traghettatore sino a fine stagione. Proprio per questo motivo Suning vuol prendersi tutto il tempo necessario, anche se per qualcuno sentire troppe campane significherebbe non avere il polso della situazione.



Quella che può essere chiamata l'anima italiana del club, rappresentata dai vari Ausilio, Zanetti e Gardini, spinge per Stefano Pioli, ovvero un allenatore italiano che conosca la serie A, non abbia bisogno di altro tempo per ambientarsi e ricompatti il gruppo. L'accordo, fino al 2018, non sarebbe un problema, la candidatura rimane forte come dimostra il frettoloso rientro dall'America, dov'era in vacanza, del tecnico ex-Lazio. Un'altra opzione gradita sarebbe Andrea Mandorlini, sponsorizzato da Gardini, con cui è legato dai tempi di Verona.



Ma Suning, un po' perché abituata a ragionare in modo internazionale un po' per la voglia di puntare su un nome come un peso mediatico maggiore, vorrebbe prima valutare un profilo straniero, in pole c'è Guus Hiddink (uomo, guarda caso, legato a Kia Joorabchian). Non sono da scartare neppure le ipotesi Villas-Boas (assistente di Mourinho ai tempi dell'Inter), Marcelino (ex Villarreal), Bielsa (che farebbe felice la colonia argentina) mentre rimangono sempre più defilati Blanc - in Francia si dice abbia addirittura rifiutato - e Leonardo.



Insomma, il casting per la panchina dell'Inter si è appena aperto. La soluzione non arriverà prima di venerdì, con lo sbarco a Milano di Suning, ma è più probabile la scelta venga ufficializzata a inizio settimana prossima, dopo il match con il Crotone. L'unica certezza è che, chiunque sarà, il nuovo tecnico debutterà nel derby del 20 novembre contro il Milan: un inizio a dir poco in salita.