Inter, Ozil vuole restare in Inghilterra

La caccia dell'Inter a un uomo da schierare dietro a Mauro Icardi rimane più aperta che mai. Dopo che lo Jiangsu Suning ha negato il prestito di Ramires a gennaio, un'altra opzione calda sembra chiamarsi fuori. "Ozil vuole giocare altri due-tre anni in Premier League" ha dichiarato l'agene del tedesco, Erkut Sogut a Fanatik.



I nerazzurri, e non solo loro, avevano messo gli occhi sul trequartista dell'Arsenal, in scadenza di contratto a giugno 2018. In Inghilterra si era parlato di difficoltà nel rinnovo, di un'offerta al ribasso del club e perfino di un giocatore mentalmente stanco dei Gunners eppure Sogut nega tutto: "Le trattative con l'Arsenal continuano e stanno procedendo in modo positivo".