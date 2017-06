Inter, ombre sul futuro di Pioli: col quinto posto sarà addio

Tre mesi per conquistarsi la permanenza sulla panchina dell'Inter. Il ko di San Siro con la Roma, che segue quelli con Napoli e Juventus, ha gettato molte ombre sul futuro nerazzurro di Stefano Pioli, capace di rilanciare le ambizioni della squadra dopo la parentesi de Boer, ma ora chiamato a un salto di qualità nel momento decisivo del campionato.

Le distanze in classifica nei confronti del Napoli non sono cambiate, il terzo posto viene ritenuto ancora possibile, ma le sconfitte con le big e l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio non sono affatto piaciute all'ambiente: perdere gli scontri diretti e abbandonare un torneo perdendo in casa in gara secca dopo aver lasciato in panchina alcuni titolarissimi ha dato molto fastidio.

Inoltre soprattutto nella gara di domenica con la Roma alcune scelte del tecnico, in primis l'utilizzo di Perisic e Candreva a tutta fascia, proprio non hanno convinto tifosi e società e ora per Pioli è il momento di spingere sull'acceleratore. Da marzo a maggio il tecnico si giocherà la panchina - come spiega la 'Gazzetta dello Sport' - il quarto posto (accesso ai gironi di Europa League) rappresenta l'obiettivo minimo con cui il tecnico si garantirebbe la riconferma.

Dalla quinta posizione in giù la missione verrebbe ritenuta fallita (chiudere sesti significherebbe dover iniziare la stagione a luglio complice i preliminari di EL) e anche se in società sono tutti dalla parte dell'erede di de Boer, il divorzio sarebbe inevitabile. In questo caso Suning farebbe partire l'assalto al Cholo Simeone, ma occhio anche a Luciano Spalletti.