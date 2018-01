Inter, offerta al Barcellona per Rafinha

Non solo Ramires: l'Inter si muove ufficialmente per Rafinha con il Barcellona. I nerazzurri hanno proposto ai blaugrana un prestito (gratuito) con diritto di riscatto a 15 milioni di euro più 3 di bonus.



Trattativa che non sarebbe lontana dall'esito postivo: non mancherebbe l'accordo con il centrocampista brasiliano e il Barça, a dispetto di un possibile rilancio, dovrebbe alla fine ammorbidire ulteriormente la propria posizione e 'cedere'. A testimonianza del fatto che è in corso un dialogo abbastanza avanzato con il club spagnolo la presenza in Catalogna di Mazinho, padre del giocatore, e di Nicola Innocentin, intermediario della trattativa.



Dissipati dunque tutti i dubbi sulle condizioni fisiche del 24enne, operato al menisco destro in primavera e non ancora sceso in campo in questa stagione: lavora da oltre un mese e mezzo con il gruppo del Barcellona, ha l’ok per giocare dal 18 dicembre scorso e non ha giocato solo per scelta tecnica di Valverde. Spalletti aspetta e confida di avere a disposizione un prezioso jolly: Rafinha può infatti occupare il ruolo di laterale destro e mediano.