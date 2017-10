Inter, occasione Pastore: ecco perché può arrivare a gennaio

Dalla Cina è arrivato il via libera, a gennaio l'Inter potrà spendere. Le difficoltà della scorsa estate, legate al blocco degli investimenti all'estero imposto dal governo cinese, sono superate: Suning non fa parte delle aziende finite sulla black-list di Pechino. I 24 milioni di euro di "rosso" a bilancio non fanno paura, il club di corso Vittorio Emanuele ha rispettato i paletti del Fair-play finanziario e può preparare gli investimenti per la sessione invernale del mercato.

Investimenti importanti, ma comunque ragionati, perchè la Uefa osserverà da vicino i nerazzurri anche nella prossima stagione. Spalletti ha bisogno di un difensore centrale (con l'infortunio di Vanheusden l'unica alternativa a Miranda e Skriniar è rimasto Ranocchia) e ha chiesto a più riprese un giocatore di qualità da mettere alle spalle di Icardi, visto che fin qui Brozovic e Joao Mario non hanno convinto il tecnico ex Roma. Per il ruolo di trequartista c'è una grande occasione per i nerazzurri e il suo nome è Javier Pastore.

Il trequartista argentino ex Palermo, da sempre un pallino di Massimo Moratti, dopo gli arrivi di Neymar e Mbappé non sta trovando spazio al Paris Saint-Germain ed è alla ricerca di un ruolo da protagonista che possa regalargli il Mondiale con la sua argentina la prossima estate. Spalletti lo accoglierebbe a braccia aperte e anche Walter Sabatini è un grande estimatore del Flaco, tanto che fu proprio lui a portarlo in Italia nel 2009 (per soli sette milioni di euro).

L'opzione più probabile per riportare Pastore in Serie A è quella del prestito con obbligo di riscatto, una formula che potrebbe essere favorita proprio dai buoni rapporti tra Sabatini e gli agenti del giocatore. Non dovesse arrivare il Flaco, l'Inter ha comunque pronto un piano B: a gennaio i nerazzurri farebbero arrivare in prestito dal Jiangsu Suning il brasiliano Alex Teixeira, che sta trovando poco spazio in Cina, e rimanderebbero l'investimento pesante a giugno, quando due grandi centrocampisti andranno in scadenza di contratto. In cima alla lista dei desideri dei nerazzurri infatti oltre a Pastore ci sono anche Leon Goretzka e Mesut Özil, in scadenza rispettivamente con Schalke 04 e Arsenal. Il mercato dell'Inter è pronto a decollare.