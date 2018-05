Inter, obiettivo Kovacic. Ma serve la qualificazione in Champions...

L'Inter pensa di riportare a Milano Mateo Kovacic. Secondo il Corriere dello Sport il 24enne è il grande obiettivo del club di Corso Vittorio Emanuele per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il croato è stato ceduto al Real Madrid nel 2015 per 35 milioni e in Spagna, pur collezionando trionfi, non è mai riuscito a ritagliarsi davvero un ruolo da protagonista.



Ecco perché un ritorno ad Appiano Gentile potrebbe intrigarlo a patto che i nerazzurri riescano a qualificarsi in Champions League: questa la condizione indispensabile per rendere possibile il trasferimento. Questione di prestigio e appeal per l'ex Dinamo Zagabria, oltreché economica visto che il prezzo del suo cartellino non è inferiore a 35-40 milioni e senza la Coppa dalle grandi orecchie per l'Inter sarebbe molto più complicato effettuare acquisti onerosi.



Spalletti, e con lui tutta la squadra, ha un motivo in più per sorpassare la Lazio nelle ultime due giornate di campionato (il 20 maggio all'Olimpico c'è los contro diretto) e agguantare il quarto posto.