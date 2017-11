Inter, obiettivo Gimenez per sostituire Miranda

Le mosse di mercato dell'Inter non sono rivolte solo a gennaio (obiettivi Ramires e Pastore in entrata con Joao Mario in uscita) ma già alla prossima estate: secondo il Corriere dello Sport, previsto un grosso investimento in difesa anche perché Joao Miranda è in scadenza di contratto e potrebbe tornare in Brasile. Nonostante l'esperienza non esaltante con il centrale brasiliano, i nerazzurri vorrebbero ripescare dall'Atletico Madrid: il nome giusto è José Gimenez, 22enne uruguaiano con passaporto spagnolo.



La clausola di 65 milioni di euro non spaventa l'Inter perché spera di abbassare la cifra in modo sostanzioso puntando su due aspetti. Il primo è lo scarso impiego che Simeone sta riservando a Gimenez: solo 587' finora in stagione, in pratica la riserva di Godin e Savic. Il secondo è il pressing del connazionale Vecino, arma fondamentale in una trattativa che sin da ora si preannuncia lunga e complicata.



Ma poter contare su una coppia difensiva centrale forte e giovane, Skirinar è un classe 1995, farebbe dormire sonni tranquilli a Spalletti quindi verrà fatot ogni tentativo.