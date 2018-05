Inter, obiettivo Bruno Peres: "Ausilio incontrerà l'agente"

Le difficoltà legate al riscatto di Cancelo spingono l'Inter a guardarsi intorno. Come riporta il Corriere dello Sport i nerazzurri avrebbero individuato in Bruno Peres il sostituto ideale del portoghese.



L'esterno della Roma non ha una valutazione troppo alta e due indizi proverebbero che qualcosa si sta muovendo: nella giornata di ieri il procuratore del brasiliano era a Trigoria per parlare con Monchi e nelle prossime ore dovrebbe vedersi con il ds interista Ausilio. A sponsorizzare l'operazione Spalletti, che ha allenato proprio alla Roma.



I capitolini comunque non stanno a guardare: sono ripresi i contatti con il Genoa per Laxalt, vecchio pallino di Di Francesco. A gennaio il trasferimento non si era concretizzato (Bruno Peres aveva detto no al Grifone) mentre ora la situazione potrebbe cambiare con l'inserimento nella trattiva di alcuni giovani giallorossi.