Inter, nuova rivoluzione: Lindelöf e Darmian per la difesa. Joao Mario e Gabigol in uscita

Se non è rivoluzione poco ci manca. L'Inter si prepara a stravolgere nuovamente la rosa in vista della prossima stagione. Come riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, i nerazzurri per la difesa hanno deciso di puntare con forza su Lindelöf, 22enne centrale svedese del Benfica (valutazione 18 milioni di euro). In netto ribasso invece le quotazioni di Manolas e Rudiger. Per il ruolo di terzino sono invece ripresi i contatti con l'entourage di Darmian che continua a trovare poco spazio con Mourinho nel Manchester United. Da non escludere la pista Andrea Conti: gli ottimi rapporti con l'Atalanta potrebbero favorire l'operazione.



Sulla trequarti l'opzione Bernardeschi resta molto complicata: la Fiorentina valuta 50 milioni di euro il giocatore, seguito anche dal Bayern Monaco. L'alternativa è Berardi. Per finanziare una parte della campagna acquisti la società di Corso Vittorio Emanuele è pronta a sacrificare alcuni prezzi pregiati, acquistati a peso d'oro: saranno valutate eventuali offerte per Joao Mario e Gabigol e non è affatto sicura la permanenza di Brozovic. Si riparte dunque da zero, per l'ennesima volta.