Inter, non solo Martinez: in estate sarà rifondazione

Le ultime due sessioni di mercato dell'Inter hanno portato a Milano ottimi giocatori, ma di certo non sono state paragonabili a quelle con cui Massimo Moratti faceva sognare i tifosi. A gennaio il mancato arrivo del Flaco Pastore ha fatto arrabbiare molti sostenitori nerazzurri, ma Spalletti ha spiegato, ufficialmente e non, che la società ha dei paletti (FPF e le restrizioni del governo cinese) e non può spendere troppo. Questa situazione, però, è destinata a cambiare e infatti in casa Inter le grandi manovre per la prossima stagione sono già iniziate.

Il piano di Ausilio e Sabatini, scrive la Gazzetta dello Sport, è già pronto: in caso di qualificazione in Champions League i dirigenti nerazzurri, che hanno già chiuso l'acquisto del giovane talento Lautaro Martinez, andranno all'assalto di un poker di giocatori di sicuro affidamento, un mix di talento, gioventù ed esperienza, soprattutto del nostro calcio.

Il primo nome è quello di Stefan De Vrij, che continua a non rinnovare con la Lazio e già oggi può firmare per un altro club. Il suo entourage - scrive la Gazzetta - ha di fatto trovato un concreto punto d’incontro con Sabatini e Ausilio: cinque anni a quattro milioni più bonus a stagione. Una cifra decisamente superiore rispetto all’offerta di rinnovo proposta da Lotito: 2,5 milioni fino al 30 giugno 2019, rinnovo automatico in caso di raggiungimento della Champions e clausola da 25 milioni valida in Italia e all’estero. I nerazzurri, che in estate dovrebbero cedere Miranda, sono in vantaggio, ma per il difensore olandese dovranno battere la concorrenza di Barcellona e Chelsea.

Dalla difesa al centrocampo, dove i nerazzurri hanno messo nel mirino Barella e Fofana. Il nazionale ivoriano con passaporto francese dell'Udinese era già stato avvicinato per gennaio, l'Inter ci riproverà in estate proponendo ai bianconeri anche una contropartita tecnica fra i veri gioiellini Pinamonti, Emmers, Odgaard e Zaniolo. Gli stessi baby talenti che i nerazzurri offriranno al Cagliari per portare a Milano 'il nuovo Nainggolan': Barella avrebbe recentemente espresso un gradimento reale alla soluzione interista e i nerazzurri per lui metterebbero sul piatto 35 milioni di euro.

Infine l'attacco, dove arriverà Martinez e potrebbe arrivare Verdi. L'attaccante rossoblu a gennaio ha rifiutato il Napoli e giura di averlo fatto senza alcuna "regia occulta" dietro, ma i contatti con i nerazzurri sono avviati da tempo. Come finanziare però questo poker d'assi? Come detto la qualificazione in Champions è fondamentale, ma servirà anche una cessione pesante e il principale indiziato è Mauro Icardi, che ha una clausola valida per l'estero di 110 milioni. Buone plusvalenze potrebbero essere fatte anche con Perisic e Brozovic, mentre l'intenzione è quella di trattenere Skriniar, corteggiatissimo dalle big d'Europa, almeno fino al 2020.