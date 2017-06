Inter, non solo Borja Valero: il sogno adesso è Iniesta

Qualcosa in casa Inter si muove. I nerazzurri mettono a segno il primo affare in questa sessione di mercato: Spalletti avrà Borja Valero, il tassello che serve nel suo centrocampo. Lo spagnolo della Fiorentina è il primo nome della mediana della nuova Inter. Un affare che ha fatto stizzire i tifosi della Viola che così hanno commentato l'addio del giocatore.

Esperienza nelle manovre per una squadra che andrà incontro a una mini rivoluzione per ritrovare dal prossimo campionato l'Europa che conta. Dalla realtà ai sogni, o 'suenos' visto che la lingua spagnola è di moda. Forse sarebbe meglio usare il termine suggestione anche perché si parla di Anders Iniesta.

La stella del Barcellona cerca minuti in campo e il suo contratto con la sua squadra sin da quando era adolescente scadrà tra un anno esatto. Il nome di Iniesta è stato fatto nella cena di due sere fa a Milano, cena che ha visto al tavolo Braida con Ausilio. Va ricordato che un paio di altre squadre italiane si sono informate sul numero otto del Barça, ma resta concreta l'idea che sia un pour parler. Già, perché i nomi più caldi arrivano dalla difesa blaugrana e sono quelli dell'ex Roma Lucas Digne, già allenato da Spalletti e dunque gradito, e di Aleix Vidal, in scadenza nel 2020 e apparentemente fuori dal progetto del nuovo allenatore Valverde.

Ma non va dimenticato che prima bisogna vendere. La situazione si sbloccherà con la cessione di Ivan Perisic al Manchester United. Il croato porterà i soldi per entrare nei regimi del fair play finanziario. Intanto Perisic prosegue le vacanze, particolari a dire il vero, perché debutterà nel circuito mondiale di Beach Volley, a Parenzo in Istria. Bagher e schiacciate per poi approdare alla corte di Mourinho con il benestare di Suning.

Marcello Piazzano