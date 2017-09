Inter, non arriva più nessuno? Mustafi e Mangala si complicano

Il mercato dell'Inter rischia di concludersi senza altri acquisti. Si sono infatti complicate le piste che portano a Mustafi e Mangala. L'ex difensore della Sampdoria sarebbe l'obiettivo numero uno per il reparto arretrato ma l'Arsenal è disposta a discutere soltanto sulla base del prestito con obbligo di riscatto (intorno ai 27 milioni) mentre i nerazzurri non intendono andare oltre il semplice diritto per questioni di Fair Play Finanziario e per le politiche restrittive del governo cinese . Lo stesso problema impedisce di arrivare al 26enne francese del Manchester City, che vuole monetizzare.



In questa ottica il club di corso Vittorio Emanuele potrebbe essere costretta a bloccare la partenza di Ranocchia ed eventualmente adattare D'Ambrosio come centrale nei casi di mergenza. Situazione bloccata pure per quanto riguarda l'attacco: il Caen chiede 8 milioni per il 19enne ivoriano naturalizzato francese. Nessuna accelerazione dunque, anzi l'ottimismo dei giorni scorsi ha lasciato spazio al pessimismo (o al realismo) delle ultime ore.