Inter-Nainggolan, si può fare. La Roma parte da 40 milioni

Radja Nainggolan. Questo il chiodo fisso, già dalla scorsa estate, di Luciano Spalletti: il tecnico vuole assolutamente il belga per rinforzare l'Inter in vista della prossima stagione. La Roma, che ha da poco ufficializzato l'acquisto di Bryan Cristante dall'Atalanta per 30 milioni complessivi, non chiude alla cessione partendo da una valutazione base di 40 milioni. Il prezzo, spiega il Corriere dello Sport, potrebbe anche scendere ma non troppo: servirà dunque un investimento importante.



Come è noto, i nerazzurri fino al termine del mese non sono in grado di affondare per via del Fair Play Finanziario (servono 45 mln di plusvalenze) e andranno all'assalto solo da Luglio, anche se l'assalto di fatto è comunque partito con la telefonata di Spalletti al suo ex giocatore. Qualcosa in ogni caso si sta muovendo: ieri l'agente dell'ex Cagliari ha parlato del futuro del suo assistito con il dg giallorosso Mauro Baldissoni per preparare la trattativa della quale tanto si è discusso.