Inter-Nainggolan, quasi fatta: 24 milioni più Santon e Zaniolo

È quasi fatta: Radja Nainggolan sarà un giocatore dell'Inter a meno di clamorosi colpi di scena. La trattativa con la Roma è ormai chiusa: i due club hanno trovato l'accordo sulla base di 24 milioni cash più due contropartite tecniche già definite. Si tratta di Davide Santon, raramente utilizzato da Spalletti nell'ultima stagione, e Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 campione d'Italia con la Primavera.



Un colpaccio, quello dell'Inter, anche se per arrivare all'esperienza di Nainggolan hanno dovuto rinunciare a un elemento interessante in prospettiva, come Zaniolo. Il belga aveva lanciato diversi segnali di un possibile addio dalla fine del campionato e ora ritroverà Spalletti che lo farà giocare da trequartista, il ruolo in cui si è espresso al meglio a Roma. All'Inter firmerà un contratto da 5 milioni a stagione fino al 2021.