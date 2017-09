Inter, Mustafi chiede la cessione all'Arsenal

"Fatemi andare all'Inter". Suonano più o meno così le parole pronunciate da Shkodran Mustafi ad Arsene Wenger: il difensore tedesco - stando a quanto rivelano in Inghilterra - l'ha detto chiaramente al suo allenatore: vuole lasciare l'Arsenal e tornare in Italia, dove ha già giocato con la Sampdoria. La sua volontà, tuttavia, non basta per chiudere l'affare.



Al netto degli infortuni, Mustafi è stato un titolare dei Gunners per tutta la scorsa stagione: ha cominciato in panchina in Premier quest'anno, poi è sceso in campo nella sconfitta con lo Stoke City. Il difensore non è certo un esubero nella rosa dell'Arsenal, che l'ha pagato 40 milioni al Valencia l'anno scorso. Così, ora gli inglesi sperano di monetizzare la sua eventuale cessione: niente prestito, solo addio a titolo definitivo ad almeno 30 milioni. Ciò rende la trattativa molto complicata ed è per questo che l'Inter monitora ancora la situazione di Mangala, in uscita dal Manchester City.