Inter, Murillo vicino al Valencia

Accelerata probabilmente decisiva per la cessione di Jeison Murillo al Valencia. I dirigenti del club spagnolo sono arrivati a Milano per parlare con gli agenti del difensore colombiano e limare gli ultimi dettagli del contratto quadriennale, poi sarà il turno di trovare l'accordo con l'Inter: i nerazzurri punta a 15 milioni di euro ma si accontenterebbe di 13 milioni più bonus.



Il Valencia è ottimista sulla conclusione della trattativa perché forte della volontà di Murillo: l'Inter lo avrebbe anche tenuto, ma il 25enne ha deciso di cambiare aria e torna nella Liga, da dove i nerazzurri lo avevano prelevato nel 2015 (al Granada). Non è escluso che nell'incontro per Murillo, Inter e Valencia riparlino di Kondogbia, valutato 25 milioni di euro.