Inter, Murillo al Valencia per 13 milioni più bonus

Una cessione da 13 milioni più bonus, l'altra (non ancora completamente definita) temporaneamente a costo zero. Jeison Murillo è già a Valencia, presto lo raggiungerà anche Geoffrey Kondogbia, mentre il percorso opposto lo farà Joao Cancelo, terzino destro che andrà a rinforzare la rosa dell'Inter.



Il colombiano è in Spagna per le visite mediche: il suo addio genera una ricca plusvalenza, considerando che è arrivato due anni fa da Granada per 8 milioni, molto meno della cifra per cui sarà ceduto. Sarà difficile riuscire a far sorridere il bilancio anche per Kondogbia: la sua cessione dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto, la stessa formula prevista per l'ingaggio di Joao Cancelo.