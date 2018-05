Inter, Mourinho su Joao Mario: "Mi sta piacendo sempre di più"

Non solo l'affare Kondogbia (sempre più probabile il riscatto da parte del Valencia), l'Inter ha un altro giocatore dal valore pesante - sia in termini di cartellino che di ingaggio - in prestito con diritto di riscatto: Joao Mario. Ma, sebbene le 13 presenze in Premier League (più una in FA Cup) condite da due gol e quasi tutte da novanta minuti, quasi sicuramente non sarà riscattato dal West Ham.



Eppure il futuro del centrocampista portoghese potrebbe essere nuovamente l'Inghilterra, per merito di un connazionale. "Mi piacerebbe che Joao Mario restasse qui, perché non al Manchester United? Pensa e agisce rapidamente, ha recuperato la sua velocità di pensiero e di esecuzione, intensità e aggressività. Mi è piaciuto in ogni partita di più" ha detto José Mourinho a Record.



"Per lui sarebbe un'ottima soluzione rimanere in Premier League, potrebbe affermarsi qui perché ormai si è ambientato" ha continuato lo Special One. Il diritto di riscatto per il West Ham è fissato a 30 milioni di euro, probabilmente l'Inter si accontenterebbe anche di una cifra (non troppo) inferiore perché entro il 30 giugno deve rientrare di circa 40 milioni di euro per il Fair Play Finanziario.