Inter, Mou e Conte su Perisic: se parte ecco Bernardeschi e Berardi

Ormai la zona Champions è una chimera, ma la mancata qualificazione all'Europa che conta non cambierà i piani di Suning, intenzionato a fare un grande mercato per riportare l'Inter in alto. I nerazzurri devono però fare i conti con il fair-play finanziario, quindi almeno un big dovrà essere sacrificato (meglio se prima del 30 giugno) e il nome giusto potrebbe essere quello di Ivan Perisic.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sul croato si sta scatenando una vera e propria asta made in Premier League: il Manchester United di Mourinho è pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro, cifra che potrebbe anche essere aumentata dal Chelsea di Antonio Conte.

In caso di partenza di Perisic, la dirigenza nerazzurra ha già pronto il piano: in cima alla lista ci sono Federico Bernardeschi e Domenico Berardi. Uno dei due dovrebbe arrivare a prescindere, ma l'Inter sarebbe disposta ad investire anche 70 milioni di euro nel tentativo di portarli a casa entrambi e avviare il piano giovani (e italiani). La prima alternativa sarebbe Dries Mertens, il cui contratto ha scadenza giugno 2018 e a cui il club nerazzurro avrebbe offerto un quadriennale da 5 milioni di euro a stagione, ma il Napoli non sembra intenzionato a trattare coi club italiani.

Capitolo difesa: Murillo volerà in Premier League, i nomi per sostituirlo sono Manolas, De Vrij (c'è già l'accordo economico col giocatore ma bisogna convincere Lotito) e la nuova pista indicata dal Corriere dello Sport Virgil Van Dijk del Southampton, la cui valutazione (circa 50 milioni) pare però eccessiva.