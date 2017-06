Inter, Matuidi nel mirino: discorso ben avviato con Raiola

Novità importanti sul fronte mercato per l'Inter. Secondo quanto riferisce il nostro Paolo Bargiggia c'è stata una sorta di disgelo tra i nerazzurri e l'agente Mino Raiola. Il procuratore è stato a pranzo con Piero Ausilio, direttore sportivo del club di corso Vittorio Emanuele e i due hanno parlato di Blaise Matuidi. Il giocatore del Psg, a un passo dalla Juve la scorsa estate, va in scadenza nel 2018 e ha una quotazione economica abbordabile senza dimenticare che Spalletti ha dato la preferenza a un centrocampista con le caratteristiche di Matuidi nel 4-2-3-1 previsto per la prossima stagione.



L'incontro odierno fa seguito a quello andato in scena negli scorsi giorni tra Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning, e il ds dei parigini Antero Henrique. L'asse è dunque caldo, il discorso è stato impostato e Raiola proverà a portare il 30enne a Milano.