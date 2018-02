Inter, Martinez esce allo scoperto: "Ho parlato con Milito..."

La squadra è in difficoltà di risultati, lo spogliatoio è movimentato dai post di Mauro Icardi e dalle dichiarazioni "rubate" di Spalletti, ma l'Inter sta già iniziando a programmare la prossima stagione ed è vicinissima al primo colpo di mercato per giugno: Lautaro Martinez del Racing Avellaneda.

La conferma arriva direttamente dalle parole dell'attaccante argentino classe 1997, che ha parlato a Radio Continental della trattativa con i nerazzurri: "Ho sentito Javier Zanetti e Diego Simeone, ma in questo momento penso solo al Racing" ha esordito l'attaccante albiceleste. "Ci sono molti club interessati a me e che hanno chiamato per avermi, l’Inter è stato uno degli ultimi a chiedere di incontrarmi. Ho parlato con Diego Milito, mi ha spiegato cosa significa l’Inter, ne sono orgoglioso. Se fosse per me, rimarrei per tutta la vita qui, la gente mi dimostra un affetto che non avevo mai provato e adoro indossare questa maglia ogni fine settimana. Però..."

Insomma, l'Inter vuole il giocatore e il giocatore vuole l'Inter, ma tra i due club mancano ancora alcuni dettagli: il club di corso Vittorio Emanuele offre 16 milioni più 4 di bonus mentre i biancocelesti ne chiedono 20 effettivi. La sensazione comunque è che l'affare possa presto sbloccarsi: l'Inter ha già raggiunto l'accordo con il giocatore (contratto di 5 anni a circa 2 milioni) sbaragliando la concorrenza (Real Madrid) grazie proprio al rapporto 'privilegiato' con Diego Milito, direttore tecnico del Racing.