Inter-Manolas, Raiola nella trattativa: 38-40 milioni sul piatto

Kostas Manolas sembra sempre più vicino all'Inter e, di conseguenza, più lontano dalla Roma. Nella trattativa tra il club nerazzurro e il difensore greco si è inserito anche Mino Raiola, sebbene non sia lui direttamente l'agente del calciatore: per rinforzare il reparto difensivo, Suning sembra disposta a mettere sul piatto cifre decisamente importanti: con Manolas, che attualmente ha un ingaggio di 1,9 milioni all'anno, si sta discutendo di un contratto che va dai 3 ai 3,5 milioni, mentre alla Roma, che dovrebbe sacrificare almeno un big tra lui e Nainggolan, potrebbero andare dai 38 ai 40 milioni.



Manolas ha sorpassato De Vrij nelle preferenze nerazzurre e ovviamente il suo acquisto è del tutto indipendente da chi siederà sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione: farebbe comodo a Pioli, se dovesse restare, o a Spalletti, che si è proposto all'Inter, o a chiunque arriverà.